Des traces de Covid-19 dans l’eau non potable à Paris : pourquoi l'eau potable n’est-elle pas concernée ?

La mairie de Paris l'assure : l'eau potable dont le réseau est totalement indépendant ne présente aucune trace de Covid "et peut-être consommée sans aucun risque". Toutefois, la Ville de Paris a décidé de suspendre l’utilisation de l’eau non potable dans l’espace public. En attendant les résultats, le nettoiement des rues sera effectué à l'aide du réseau d’eau potable.

La mairie de Paris l'assure, il n'y a aucun risque. Des traces "infimes" de coronavirus ont été découvertes dans le réseau d'eau non potable de la ville de Paris. Elles ont poussé la ville à suspendre son utilisation pour nettoyer les rues ou arroser les parcs, sans lien avec l'eau potable, qui dispose d'un réseau indépendant et multi-traité.

Deux réseaux cohabitent à Paris et ils n'ont aucun lien l'un avec l'autre. Il existe celui de l'eau potable (2.000 km), et celui de l'eau non potable (1.800 km), une spécificité héritée de la fin du XIXe siècle. "Ils sont étroitement surveillés par la régie municipale de l’eau, Eau de Paris, qui travaille avec l’Agence régionale de santé. La surveillance a été renforcée dans le cadre de la crise du coronavirus", indique la mairie dans un communiqué.

L'eau potable, qui alimente les robinets des particuliers et "les fontaines à boire" publiques, provient de deux origines : des ressources souterraines et de deux usines de traitements des eaux. Cette eau est "contrôlée en permanence" et "soumise à des traitements dits multi-barrières", destinés à éliminer "toutes traces de pollution et tout virus", a expliqué à l'AFP Laurent Moulin, responsable du laboratoire de recherche développement d'eau de Paris, et spécialiste de la question des virus dans l’eau.

Par le terme "multi-barrières", on entend par là plusieurs procédés qui traitent l'eau régulièrement avant qu'elle n'arrive dans les foyers. Par ozonation, tout d'abord pour désinfecter et tuer les bactéries, virus et produits chimiques présents dans l’eau. Par désinfection aux ultraviolets ensuite : les ultraviolets complètent l’ozonation et tuent les virus et les bactéries qui pourraient avoir résisté. Enfin, par chloration. Le chlore, ajouté en petites doses, empêche les virus et les bactéries de se développer et permet de garantir la qualité de l’eau entre l’usine de traitement de l’eau et le verre d’eau prêt à être consommé.