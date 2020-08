Coronavirus : deux régions d'Espagne interdisent la cigarette, le maire de Bordeaux pas contre

C'est une première en Europe. Depuis jeudi, deux régions d'Espagne (la Galice et l'archipel des Canaries, soit 5 millions d'habitants à eux deux) interdisent de fumer dans la rue et en terrasse sans une distance de sécurité de deux mètres. En cause, les nuages de fumée, même des cigarettes électroniques, émanant des bouches des fumeurs, et qui seraient de possibles vecteurs de transmission de la maladie.

Une idée qui fait son chemin de l'autre côté des Pyrénées. Invité d'Europe 1 ce vendredi matin, Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux (EELV), s'est exprimé sur une éventuelle interdiction de fumer dans la rue. Selon lui, si c'est un facteur d'aggravation avéré, "il ne faudra pas hésiter à prôner ce type d’interdiction". Pour l'heure, néanmoins, aucune ville française n'a appliqué cette interdiction.