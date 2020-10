"Le deuxième semestre 2021 me paraît plus logique" pour un vaccin contre le Covid-19, affirme le Pr Arnaud Fontanet

C'est une course contre la montre qui s'est engagée. Après près de 18.000 infections journalières recensées mercredi et jeudi, puis 20.000 vendredi, et même 26.896 tests positifs samedi, un record inégalé, plus de 16.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés en France en 24 heures dimanche. Si la deuxième vague dans les services de réanimation est moins haute que la première, la marée monte dangereusement. "Ce qui va vraiment changer la donne, c'est le vaccin", a jugé le Pr Arnaud Fontanet.

Mais il faudra attendre encore un peu. "Le vaccin, produit en quantité et distribué à ceux qui en ont besoin, c'est le deuxième semestre 2021. Il faut s'habituer pour cette année à continuer avec les mêmes mesures (au moins) jusqu'à l'été", a estimé l'épidémiologiste, par ailleurs membre du Conseil scientifique, invité de la matinale de LCI ce lundi 12 octobre. "Pour l'instant, on n'est pas capable de dire le vaccin qui va marcher. Il y en a neuf qui sont dans la phase 3. (...) Les résultats de ces études, ce sera début 2021. Après, il faut que les vaccins soient sûrs. La priorité, c'est qu'ils n'aient pas d'effets indésirables importants (...) et il va falloir ensuite les produire. C'est pour ça, que de façon plus réaliste, que le deuxième semestre me paraît le plus logique."