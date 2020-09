Didier Raoult face aux sénateurs : que retenir de son audition ?

Le Conseil scientifique, qui ne trouve pas grâce aux yeux du scientifique et qui ces derniers temps est la cible de nombreuses attaques politiques, "n'a jamais piloté quoi que ce soit dans la recherche sur le Covid-19", a dénoncé une fois de plus le Pr Raoult au Sénat."Qui a apporté les données pour savoir que les enfants ne sont pas infectés ? C'est nous. J'ai écrit très tôt que le Conseil scientifique ne peut pas piloter une recherche de crise. Il n'est pas composé de gens capables de faire une politique scientifique. Je l'ai exprimé au président de la République et au Premier ministre."

Après les députés, les sénateurs. Un peu moins de trois mois après avoir été auditionné par les députés, Didier Raoult a été entendu ce mardi 15 septembre par la commission d'enquête du Sénat sur le coronavirus. Le temps a passé depuis l'époque où l'épidémiologiste fustigeait l'organisation"archaïque" des tests et l'interdiction de l'hydroxychloroquine et, entre-temps, le pays connaît un rebond de l'épidémie. Mais son opinion n'a que très peu varié.

Dans de longues réponses volontiers très techniques et renvoyant à des "données" disponibles "on line", le scientifique a une nouvelle fois justifié la politique de tests massifs de son Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infection (IHU) dès le début de l'épidémie. Et alors qu'une bonne partie du territoire connait des difficultés pour se faire dépister - longueur d'attente, résultats tardifs... -, le professeur marseillais s'est félicité du travail réalisé par son IHU : "Nous, nous n'avons pas de problèmes de délais de tests. Chez nous, le délai moyen de rendu est de 8 heures, et il n'y a pas de tests rendus en plus de 24 heures".