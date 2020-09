Covid-19 : doit-on vraiment s'attendre à trois fois plus de décès dans le monde d'ici 2021 ?

"Nous nous attendons à près de 30.000 morts par jour dans le monde en décembre." Selon l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), le nombre de décès liés à l'épidémie de Covid-19 dans le monde pourrait atteindre le chiffre incroyable de 2.811.776 d'ici le 1er janvier 2021, soit plus du double du nombre de morts recensé jusqu’ici (880 955).

Outre ce scénario qui reflète "ce qui arrivera le plus probablement", l’IHME en a imaginé deux autres basés sur des modifications des comportements humains et des politiques menées par chaque pays. Le premier est celui où les gestes barrières sont bien respectés à commencer par le port du masque, permettant de sauver près de 769 871 vies. Le second, plus pessimiste, se projette dans une situation opposée où les personnes prennent moins de précautions, les gouvernements continuent d’alléger les mesures de distanciation, et où la stratégie de l’immunité collective est petit à petit adaptée. Là, le nombre de morts pourrait grimper significativement jusqu'à atteindre à 4 millions à la fin de l’année.