Coronavirus : le nombre d'arrêts cardiaques a doublé en Île-de-France lors du pic de la maladie

La crise liée au coronavirus pourrait être indirectement à l’origine de certaines évolutions néfastes que l’on ne connaît pas encore. Ainsi, selon une étude dans The Lancet Public Health le nombre d’arrêts cardiaques entraînant le trépas d’une personne a fortement augmenté au plus fort de la maladie (pendant les six premières semaines de confinement et notamment entre le 23 mars et le 5 avril). Pour autant, les chercheurs remarquent paradoxalement que seul un tiers de ces décès "supplémentaires" serait directement associables au Covid-19. Ces travaux s'appuient sur le registre francilien (Paris et Hauts de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) du Centre d’expertise mort subite (Paris-CEMS).

Concrètement, l’étude remarque que la moyenne de morts par arrêt cardiaque en dehors de l'hôpital en Île-de-France aurait brutalement augmenté pendant les six semaines s’étendant de mi-mars à fin avril et correspondant au pic épidémique. Elle se chiffre ainsi à 26,6 morts pour 1 million d’habitants contre 13,4 sur la même période entre 2012 et 2019. L'un des instigateurs de l'enquête, Eloi Marijon, précise à l'AFP que "le profil des patients est le même que d'habitude (2/3 d'hommes, autour de 69 ans)". En revanche, plus de 90% des arrêts ont eu lieu à domicile, avec des témoins, le plus souvent la famille, qui commençaient beaucoup moins un massage cardiaque, et des secours plus longs à arriver malgré les routes vides." Les chiffres sont éloquents. Sur la période donnée, seuls 12,8% des patients identifiés étaient vivants à l'arrivée à l'hôpital, contre 22,8 % à la même période les années précédentes. La survie à l'arrivée à l'hôpital a donc été été deux fois moindre.