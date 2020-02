Épidémie de coronavirus : quels sont les scénarios désormais envisageables ?

Car pour l'heure, l'inquiétude demeure. Et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'évolution de la situation. Le virus va-t-il continuer à se répandre à travers la planète ? Sa propagation peut-elle être freinée aux frontières de la Chine, sinon totalement stoppée ? Sur la base des épidémies passées, des prévisions de l'OMS et de ce qu'on sait sur le coronavirus, plusieurs scénarios se dessinent.

Une "grave menace" pour le monde mais une "chance réaliste" d'y mettre un terme. Ce message, à la fois teinté d'alarmisme et d'optimisme, c'est celui lancé en deux temps ce mardi 11 février par le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à propos du coronavirus dont le bilan dépasse désormais les 1000 morts. Alors qu'un groupe d'expert est réuni depuis ce matin à Genève pour tenter de trouver des solutions, l'institution appelle la communauté internationale à la solidarité, notamment via le partage d'informations, et à faire tous les efforts possibles pour contenir la maladie.

Au-delà de la Chine, "des dizaines de pays ont déployé des mesures de plus en plus strictes pour tenter de contenir l'épidémie", salue dans une tribune le docteur Gabriel Leung, épidémiologiste responsable du département de Santé publique de l'Université de Hong Kong. Presque simultanément, "dans un effort herculéen", un réseau international de chercheurs a commencé à collecter, analyser et partager des données. Ces 400 chercheurs sont réunis à Genève pendant deux jours pour passer en revue tous les moyens envisageables pour combattre l'épidémie, en se penchant sur sa transmission et sur les traitements possibles.

Les plus confiants espèrent voir le coronavirus rester en Chine. Une éventualité qui pourrait être couronnée de succès grâce aux restrictions de voyage et à la mise en place d'une quarantaine sans précédent dans la province du Hubei, foyer de la maladie. Pour l'instant, ces règles drastiques expliquent pourquoi 99% des cas sont dans le pays où le virus trouve son origine, selon l'OMS.

C'est pourquoi le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus évoque la possibilité que nous soyons actuellement uniquement face à la "pointe de l'iceberg". "La contamination pourrait s'accélérer", écrivait-il sur Twitter ce dimanche. Au cœur de cet appel à la prudence : des cas confirmés à l'étranger de personnes n'ayant pas voyagé en Chine. Et un virus qui pourrait se propager via des individus ne présentant aucun symptôme. Ce sont les résultats d'une étude publiée dans The Lancet, prestigieuse revue médicale britannique. Les chercheurs y avancent qu'il pourrait y avoir plus de 75.800 personnes contaminées dans la région de Wuhan et que d'autres villes seraient susceptibles de devenir des foyers de la maladie "en raison de l'exportation de cas pré-symptomatiques".

Pour le principal épidémiologiste de la santé publique de Hong Kong, à la tête d'une équipe d'experts, l'épidémie de coronavirus pourrait dès lors s'étendre à près des "deux tiers de la population mondiale". Interrogé par le Guardian, Gabriel Leung souligne que chaque personne infectée transmettrait le virus à environ 2,5 autres personnes. Dans ces cas-là, il reste uniquement à espérer que le Covid-19 soit une "simple" grippe saisonnière. Selon Richard Webby, chercheur américain et membre de l'OMS, la maladie ne pourrait durer qu'une partie de l'année. "Ce type de virus ne peuvent pas tolérer la chaleur et l'humidité. Ils préfèrent les conditions fraîches et sèches caractéristiques de l'hiver et du printemps", explique-t-il à Stat News.