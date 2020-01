Coronavirus : pourquoi la France, contrairement à ses voisins, n’a-t-elle pas mis en place de contrôles dans les aéroports ?

Les autorités chinoises ont pris les devants. Et ce de manière drastique. Ce vendredi 24 janvier, ce sont plus de 40 millions d'habitants qui ont été mis en quarantaine en Chine pour tenter de "stopper la diffusion du virus" auquel le pays fait face depuis le mois de décembre.

Reste que si des mesures spécifiques aux aéroports n'ont pas été prises, la France a tout de même mis en place un "dispositif de surveillance renforcée destiné à détecter d’éventuels cas importés". Une mission confiée à la Direction générale de la santé et les infectiologues (COREB) ainsi que Santé publique France et le Centre National de Recherche Virus et infections respiratoires dépendant de l'Institut Pasteur. Celui-ci doit permettre d'immédiatement déterminer les patients "suspects" en les signalant, en les prenant en charge et en les traitant.