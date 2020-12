EN DIRECT - Covid-19 : le vaccin de Sanofi-GSK sera vendu moins de 10 euros

SPORTS D'HIVER





Les présidents de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des départements de Savoie, Isère et Haute-Savoie et des professionnels de la montagne ont annoncé mercredi la saisine du Conseil d'Etat contre la décision du gouvernement de fermer les remontées mécaniques pour les fêtes de Noël. Déplorant l'échec des tentatives de dialogue avec le gouvernement, ces derniers ont donc indiqué dans un communiqué avoir "décidé ensemble de saisir la justice".





"La décision de fermeture des remontées mécaniques et son impact sur l'économie de la montagne génèrent une profonde incompréhension dans nos territoires", soulignent ces élus et professionnels. "Les stations d'Autriche et de Suisse sont ouvertes, et en France on peut prendre le TGV, le métro, on pourra se rendre au cinéma ou dans une salle de spectacle à Noël mais pas sur un télésiège. On est prêt à faire des sacrifices mais là il n'y a pas de cohérence. Pourquoi ce couperet uniquement sur la montagne française?", a protesté le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez.