Seulement 13 malades du Covid évacués hors de l'Île-de-France : l'échec de l'opération "chardons"

Ce devait être la solution pour désengorger les services hospitaliers franciliens mais le dispositif ne prend pas. Lancées le 13 mars, les évacuations sanitaires de patients admis en réanimation vers d’autres hôpitaux en France, principalement à l’Ouest où la situation est meilleure, ont permis de libérer moins de 40 places. Ainsi entre le 13 et le 23 mars, 38 malades seulement ont été transférés en avion, hélicoptère ou ambulance vers des établissements l’Occitanie ou la Bretagne, selon le ministère de la Santé. Dans le détail, 13 patients ont été évacués d’Ile-de-France, 12 de la région PACA et 9 des Hauts-de-France. L’Occitanie a accueilli 14 d’entre eux, la Bretagne 9, les Pays-de-la-Loire 7 et la Nouvelle-Aquitaine 5.

Ce bilan contraste avec les prévisions de départ. En Ile-de-France, les autorités avaient tablé sur une centaine de transferts dès la première semaine de cette opération dite "chardons" puis ont revu leur copie trois jours après ses débuts. Seules quelques évacuations "perlées" de malades devaient avoir lieu la première semaine en région parisienne, nous indiquait la Direction générale de la Santé (DSG), qui prévoyait un plus grand nombre de transferts par train sanitaire la semaine suivante "si la situation des tensions dans les services de réanimation le nécessite".

Sauf qu’aucun patient n’a été pris en charge à bord d’un train médicalisé - un tel voyage nécessite un nombre conséquent de patients- et les services de réanimation sont de plus en plus saturés. Aujourd’hui, le taux d’occupation des lits dans les hôpitaux franciliens atteint les 118%. 1360 patients atteints du Covid sont actuellement admis en réanimation, un nombre qui va, selon toute vraisemblance, continuer à augmenter dans les prochains jours. Il y a donc urgence et pour parer au manque de lits, les services n’ont d’autre choix que de déprogrammer des opérations chirurgicales comme à l’hôpital Bichat, au nord de Paris.