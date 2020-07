Coronavirus : le Conseil scientifique restera opérationnel jusqu'en octobre

L'épidémie n'est pas encore terminée, et sa mission non plus. Le Conseil scientifique, chargé d'émettre des recommandations et d'aiguiller le gouvernement dans ses décisions, sera opérationnel jusqu'en octobre prochain. C'est ce qu'a indiqué lundi 6 juillet sur France Inter Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre de ce conseil.

"Nous avons bénéficié d'une prolongation jusqu'à fin octobre. La loi d'état d'urgence sanitaire s'arrête très prochainement, mais le Conseil scientifique restera opérationnel jusqu'à octobre, et après tout dépendra de la situation", a déclaré le scientifique.