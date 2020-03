Coronavirus : pourquoi la limite des rassemblements autorisés a été fixée à 5000 personnes

Nommé le 16 février dernier en remplacement d’Agnès Buzyn, le nouveau ministre de la Santé Olivier Véran connaît des débuts agités, notamment en raison de l’épidémie croissante de coronavirus en France. A ce jour, 204 cas ont été recensés dans l’Hexagone, dont quatre décès. Pour tenter d’endiguer la propagation du virus, le gouvernement a pris un ensemble de mesures, et notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné.

Si la deuxième division est impactée, cela pourrait également être le cas de la plus grande des compétitions européennes, la Ligue des champions. Lors d’un point-presse mardi concernant le coronavirus, la ministre des sports Roxana Maracineanu a annoncé que chaque rencontre sportive serait étudiée au cas par cas.

Ainsi, la rencontre à fort enjeu entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund pourrait également se tenir à huis clos. "On verra comment la situation évolue et on en parlera avec le préfet. (…) Le huis clos est une hypothèse, il est trop tôt pour décider maintenant. A minima, le match se tiendra", a ainsi déclaré Roxana Maracineanu, qui a toutefois indiqué que les matchs nationaux de L1 et de Top 14 n'étaient pour le moment "pas soumis à des restrictions particulières".