Coronavirus : en pleine course au vaccin, où en est celui de Sanofi ?

VACCINATION – Alors que le vaccin Moderna est au cœur de l’actualité depuis son entrée en phase finale des essais cliniques en début de semaine, où en est celui développé par Sanofi ? Quand pouvons-nous espérer l’avoir à disposition ? Eléments de réponse.

La course contre la montre pour développer un vaccin contre le coronavirus continue. En l’absence de traitement efficace, et alors que des nouveaux cas ne cessent d’être découverts chaque jour en France et dans le monde, l’élaboration d’un vaccin semble le seul moyen pour endiguer la pandémie. Depuis lundi, les recherches s’accélèrent. Aux Etats-Unis, le vaccin Moderna est entré dans la phase finale des essais cliniques, et va être testé sur 30.000 personnes. Les premiers résultats des essais précédents sont d’ailleurs prometteurs. En France, d’autres vaccins sont en cours de développement. C’est le cas de celui de Sanofi, qui prévoit deux vaccins. Le laboratoire français, associé au britannique GSK, a promis mercredi 29 juillet de fournir au gouvernement du Royaume-Uni 60 millions de doses de leur vaccin contre le Covid-19, "sous réserve de la signature d’un contrat définitif". Mais ce fameux vaccin est encore loin d’être mis au point.

Où en est la recherche ?

Les recherches autour de ces deux vaccins n’en sont pas au même point, puisque celui "recombinant est plus avancé", explique le Pr Floret. Mais les étapes à franchir sont encore nombreuses. "Les essais cliniques n’ont pas du tout débuté", continue le vice-président de la commission technique des vaccinations de la HAS. "Pour l’instant, seules les phases précliniques ont débuté." Elles consistent à regarder "sur des modèles animaux" si "le vaccin permet d’obtenir une réponse immunitaire" et à "effectuer des études toxicologiques". Pour l’heure, les résultats de cette phase ne sont pas connus.

Le début des essais cliniques ne devrait toutefois plus tarder. "Nous prévoyons que notre candidat vaccin recombinant soit prêt pour commencer des essais cliniques cet été", nous informe Sanofi. "Nous prévoyons aussi de commencer l’étude des phases 1 et 2 en septembre." Pour l’autre projet de vaccin, l’entreprise française espère "démarrer une étude de phase 1 d’ici la fin 2020".

Quand pourrait-il être disponible ?

Pour être immunisé grâce au vaccin développé par Sanofi, il va falloir patienter. "Il serait étonnant qu’il puisse y avoir un vaccin Sanofi en 2021, en tout cas sûrement pas avant", estime le Pr Daniel Floret. "En 2021, ce serait déjà bien." Sanofi indique de son côté qu’elle espère "obtenir une approbation basée sur l’efficacité dans la première moitié de 2021" pour le vaccin recombinant, et "au plus tôt dans la seconde moitié de 2021" pour son deuxième candidat.

Les premiers Français qui seront vaccinés le seront-ils donc forcément avec un autre vaccin que celui de Sanofi ? "Cela dépendra des résultats des essais cliniques", répond le Pr Floret. "N’oublions pas qu’après ceux-ci, une évaluation doit être réalisée par les agences réglementaires pour dire si les vaccins peuvent être utilisés ou non. Si oui, il y aura ensuite les recommandations nationales, qui seront données en France par la HAS." "Entre le moment où nous aurons les résultats des essais de phase 3 et le moment où nous aurons le vaccin, il se passera encore un peu de temps", prévient le professeur.

