Coronavirus : en quoi consistent les plans blanc et bleu déclenchés dans les hôpitaux et les Ehpad ?

Pour tenter de contenir autant que possible l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a annoncé vendredi des mesures à destination, notamment, des hôpitaux et des Ehpad. Le ministre de la Santé Olivier Véran a choisi de déclencher sur tout le territoire les plans blanc et bleu. Jusque-là, seuls quelques établissements comme ceux de Creil et Compiègne dans l'Oise avaient activé le plan blanc. "Nous venons de décider pour l'ensemble du territoire la mise sous tension de l'ensemble des établissements de santé et médico sociaux ", a expliqué le ministre.

Plus concrètement, le chef d'établissement peut décider de réquisitionner des lits ou des services pour accueillir les patients malades. Ainsi à Creil, toutes les opérations non urgentes qui étaient prévues ont été annulées. Il doit aussi activer une cellule de crise au sein de son établissement et peut réquisitionner du personnel. Il est aussi de son rôle d'organiser les axes de circulation autour de l'établissement, d'organiser des aires de stationnement individualisées pour les médecins ou les familles s'il le souhaite, ou encore d'instaurer des règles pour les visites aux malades.

Le plan bleu est lui propre aux Ehpad, qui doivent s'en doter depuis la canicule de 2003. Le principe est le même que dans les hôpitaux, il doit être organisé par le chef d'établissement et permettre "la mise en oeuvre rapide et cohérente des moyens indispensables pour faire face efficacement à une situation exceptionnelle, quelle qu'en soit la nature". Dans un guide de l'ARS des Hauts-de-France, on peut lire que le plan bleu peut induire : "le confinement des résidents, usagers et personnels ; l'évacuation des résidents, usagers et personnels ; l'accueil de personnes venant d'autres établissements, notamment d'un établissement de santé dans le cadre du déclenchement de son plan blanc".