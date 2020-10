"Soyez vigilants", implore un papa belge dont le fils est en soins intensifs après une infection au Covid-19

Parce qu'il pensait son enfant invulnérable face au Covid-19, il a décidé de le prendre en exemple. Dans une publication Facebook, Grégory, père de famille belge, en appelle à la vigilance de tous les parents alors que son fils, Kaïs, est hospitalisé à l'hôpital universitaire de Bruxelles, l'UZ Brussel. Contaminé au coronavirus, ses fonctions cardiaques et respiratoires sont atteintes "de manière critique". Il a été admis en soins intensifs et placé dans le coma.

"Mon fils Kaïs a contracté le coronavirus, les médias disaient que le virus était inoffensif pour nos enfants !? Pourtant mon fils a développé à cause du COVID-19 la maladie du syndrome multi-inflammatoire (MIS-C) !", fait-il savoir dans sa publication. Très rare, cette maladie touche environ deux cas pour 100.000 personnes de moins de 21 ans. La fièvre est l'un des symptômes systématiquement développés, tandis que troubles gastro-intestinaux (douleurs abdominales, nausées ou vomissements, diarrhée) et une atteinte système cardiovasculaire touchent environ 80% des enfants. Comme Kaïs, la plupart des très jeunes patients étaient auparavant en bonne santé et n'avaient pas de facteur de risque ou de maladie pré-existante.

Selon le journal belge La Libre, qui a contacté le père du petit garçon, Kaïs a fait une poussée de fièvre il y a une semaine avant d'être atteint de vomissements et de diarrhée. Les parents l'ont alors conduit à l'hôpital où le corps médical leur a fait savoir qu'il "fallait attendre, selon le protocole, cinq jours pour pouvoir le tester et déterminer que c'était une réaction inflammatoire au Covid". Son état s'étant dégradé rapidement, l'enfant a été admis en réanimation et plongé dans le coma mercredi soir. De l'eau se serait infiltrée dans ses poumons. Mais selon son père, son état est désormais "stable et les médecins se disent optimistes".