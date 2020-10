Covid-19 en France : de nouvelles restrictions attendues dans plusieurs villes ce jeudi

"Des annonces seront faites demain par le ministre des Solidarités et de la Santé", a prévenu le chef de l’Etat, alors qu'un point presse d'Olivier Véran est prévu ce jeudi à 18h. "Dans les endroits où ça circule plus vite - en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées, qui sont les plus vulnérables, et où on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences – on doit aller vers plus de restrictions, comme celles qu’on a pu connaître, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, et dans Paris et la petite couronne", a-t-il ajouté.