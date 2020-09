Des contrôleurs SNCF touchés par le Covid-19 continueraient d'aller travailler

Pour ne pas perdre une partie de leur salaire, certains contrôleurs de la SNCF continueraient d’aller travailler alors qu’ils sont porteurs du Covid-19, rapporte ce mardi Le Parisien. Selon les information du journal, la compagnie ferroviaire comptabilisait en fin de semaine dernière au moins 320 contaminations reconnues au virus sur les 140 000 cheminots et plus de 600 cas contacts. Beaucoup, cependant, ne se déclareraient pas.

Le syndicat découvre rapidement, en poussant son enquête, que des cheminots qui se savent positifs au Covid-19 gardent le silence. "Parfois sous la pression de leurs collègues, inquiets d'être identifiés comme des cas contacts, confie un cadre de la compagnie. Personne ne veut être en arrêt maladie et perdre de l'argent. Et on ne peut contraindre personne à faire un test".

Le salaire d'un contrôleur est en effet composé de deux tiers d'une part fixe, et d'un tiers d'une part variable versée seulement lorsqu'il travaille. "Par exemple, un contrôleur qui touche 1 250 euros de fixe par mois percevra avec les EVS [éléments variables de solde, ndlr.] environ 1 900 euros au total, explique au Parisien un élu de la CFDT Cheminots. Mais quand il est placé en arrêt maladie, non seulement il perd ces EVS mais en plus il y a les journées de carence. Une pour les cheminots au statut et trois pour les contractuels".