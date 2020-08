L'OMS espère la fin de la pandémie de Covid-19 en moins de "deux ans"

"Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de deux ans". Ce vendredi, l'OMS a fait part de son espoir de résoudre la pandémie sur le moyen terme, d'autant plus avec une véritable "solidarité mondiale". Lors de sa conférence de presse, son chef Tedros Adhanom Ghebreyesus a expliqué : "si nous pouvons unir nos efforts (...) et en utilisant au maximum les outils disponibles et en espérant que nous pourrons avoir des outils supplémentaires comme les vaccins, je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe de 1918". Pour rappel, il s'agit d'une pandémie particulièrement meurtrière à l'origine de 50 millions de personnes en l'espace de deux ans. Malnutrition et tuberculose avaient à l'époque rendu particulièrement vulnérable la population. Contrairement au virus Sars-Cov-2, la grippe espagnole avait particulièrement frappé les plus jeunes.