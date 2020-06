"Les facteurs sociaux sont secondaires" : pourquoi la pauvreté n'est pas responsable de la propagation du Covid-19

Hervé Le Bras : J’ai regardé comment l’épidémie a démarré en France et comment elle s’est répandue. Je n’ai observé aucun rapport entre sa dynamique et la distribution des zones pauvres ou riches de France, mais plutôt une indépendance géographique du fonctionnement de l’épidémie. La dynamique de cette pandémie n’a donc rien à voir avec les variables sociales habituelles, c’est un processus différent. Une fois que l’épidémie est installée, elle semble par contre très sélective.

Les personnes considérées comme pauvres ont-elles plus de risques d’être contaminées par le Covid-19 ? C’est à cette question que l’historien et démographe Hervé Le Bras a tenté de répondre, dans une note publiée ce jeudi. Selon lui, les facteurs tels que "la pauvreté ou la présence de minorités" ne sont pas responsables de la propagation de l’épidémie, bien que les personnes de ces classes sociales semblent plus touchées par le coronavirus, selon des données américaines et anglaises qu’il met en avant.

C’est-à-dire ?

Les causes sociales ne jouent absolument pas dans la propagation de l’épidémie, mais plutôt dans ses conséquences, puisque les pauvres sont vraisemblablement plus atteints par le virus. Je dis "vraisemblablement" parce que nous ne disposons des résultats qu’en Angleterre et aux Etats-Unis.

Et que disent-ils ?

Une enquête à Chicago a montré qu’il y a environ deux fois plus de décès pour les personnes noires et latinos que pour les personnes blanches. De son côté, une enquête anglaise assez fouillée a montré des chiffres assez similaires.

Comment l’expliquer ?

Par leur métier, ces personnes sont plus exposées. En Angleterre, une majorité de soignants est d’origine indienne ou africaine. Plus que sa classe sociale, l’important est de déterminer si le métier d'un individu est au contact du virus et des malades ou non. Prenons un exemple en France avec deux professions de la même classe sociale et un revenu voisin : un conducteur de travaux sur un chantier et une infirmière. L’infirmière a un risque beaucoup plus élevé de contracter le virus, quel que soit son origine, que le conducteur de travaux, car il n’est que très peu en contact avec des personnes contagieuses. Une enquête italienne a par ailleurs montré que les personnes contaminées ont, de manière assez large, un rapport direct avec les services de santé. La propagation du virus est donc favorisée par le métier plutôt que par les facteurs sociaux.