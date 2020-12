Covid-19 : tout savoir sur la campagne de vaccination qui débute dimanche en France

RÉSUMÉ - Olivier Véran et Gabriel Attal ont annoncé ce lundi le lancement en fin de semaine en France de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Qui est concerné, comment vont leur parvenir et leur être administré les premières doses... voici ce qu'il faut savoir.

Le compte à rebours est lancé. Entériné lundi par la Commission européenne, le feu vert tant attendu de l'Agence européenne du médicament a ouvert la voie à la vaccination contre le Covid-19 dans les vingt-sept pays de l’UE. En France, les premières doses pourront être administrées aux patients prioritaires dès ce dimanche 27 décembre, ont confirmé Olivier Véran, ministre de la Santé, et Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Les premières livraisons seront effectuées dans la semaine.

"Nous n'attendons désormais en France plus que l'avis de la haute autorité de santé", qui devrait arriver dans les prochains jours, a précisé Olivier Véran. Et d'ici là ? Nombre de doses attendues, acheminement, stockage, premiers vaccinés ? Le point sur les éléments clés de cette première campagne de vaccination contre le Covid-19 en France.

Quel sera le premier vaccin administré en France ?

L'autorisation de mise sur le marché délivrée ce lundi par l'Agence européenne du médicament suivie dans la foulée de l'accord de l'Union européenne concerne le vaccin germano-américain Pfizer-BioNTech. "L'Agence européenne des médicaments a évalué ce vaccin minutieusement et a conclu qu'il était sûr et efficace contre le Covid-19. Sur la base de cette évaluation scientifique nous avons procédé à son autorisation sur le marché de l'Union européenne", a déclaré la présidente Ursula Von der Leyen, confirmant que les premières vaccinations auraient lieu entre le 27 et le 29 décembre. "La vaccination apparait dans des bonnes conditions avec un vaccin qui nous parait extrêmement efficace et sûr (...) je rappelle que ce qu'on sait de lui c'est qu'il évite dans 95% des cas les formes graves pulmonaires respiratoires qui peuvent conduire en réanimation ou au décès", a de son côté rappelé ce mardi Olivier Véran depuis un entrepôt de Seine-et-Marne, qu'il a visité lors d'un test à blanc ce mardi.

Qui seront les premiers vaccinés ?

"Je rappelle que le public prioritaire dans les premières semaines c'est le public des personnes âgées qui vivent dans des établissements collectifs pour pouvoir les protéger et limiter les risques de formes graves pour baisser la mortalité liée au virus", a en outre souligné le ministre. "En priorisant les établissements collectifs ce sont plus de 14000 établissements sur tout le pays, en Outre-mer évidemment et en métropole, qu'il nous faut pouvoir couvrir", a rappelé le ministre. Vantant un choix "assumé, revendiqué, de prendre le consentement de personnes qui seront vaccinées", il a assuré que "nous ne confondrons pas vitesse et précipitation". Un examen médical préalable sera également demandé. Et de conclure : "donc cela va prendre un peu de temps pour se mettre en place, nous allons avancer calmement, méthodiquement, sérieusement, pour la santé des Français."

Combien de doses attendons-nous ?

"On est largement capables d'accueillir réceptionner et stocker toutes les doses qui nous seront allouées par le laboratoire Pfizer-BioNTech", a assuré Olivier Véran, depuis le site de Chanteloup-en-Brie. "Nous aurons quelques dizaines de milliers de doses là dans les prochains jours", a-t-il déclaré, précisant qu'"on aura à la fin du mois plus d'un million de doses qui seront livrées, plusieurs centaines de milliers de doses début janvier et début février à nouveau un million de doses". Et de poursuivre : "le fait de recueillir le consentement et de vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication permet d'aller au plus juste et de ne pas envoyer trop de vaccin dans les établissements concernés car chaque dose est précieuse".

Quel va être leur parcours d'ici dimanche ?

"Ces vaccins seront conservés à -80 degrés puis ensuite ils seront décongelés en chambre froide spécialisée, avant ensuite de pouvoir être distribués, dispatchés dans les centres dans lesquels ils vont être prétraités avant enfin d'être envoyés dans les différents établissements pour les personnes âgées", a expliqué le ministre de la Santé. "Il y a une vérification des sites et il y a des transporteurs agréés parfaitement professionnels qui vont s'occuper de cela", a en outre tenu à rassurer le ministre.

Quels sont circuits logistiques prévus ?

"La France continue sa préparation active en termes de logistique", a déclaré Olivier Véran ce mardi. La distribution suivra deux circuits logistiques : dans le premier, les vaccins seront acheminés vers six plateformes en France, dont celle de Chanteloup-en-Brie, avant de repartir vers des centres de pré-traitement ; l'autre circuit prévoit un acheminement direct vers une centaine de sites équipés de congélateurs dédiés - essentiellement des hôpitaux - répartis dans les départements.

"Dès lors qu'ils seront mis en chambre froide et placés entre 2 et 8 degrés dans une boite sécurisée, on a plus le droit qu'a douze heures de transport et cinq jours de stockage avant d'être distribués", a alerté le ministre, précisant que, de ce fait, "au moment où on le sort de son congélateur, le vaccin a déjà sa destination finale et il est déjà alloué à un résident".