Coronavirus et confinement : chassée de chez elle parce que soignante

Quand l’égoïsme et la peur prennent le pas sur l’empathie et la solidarité. Au moment où la France affronte une accélération de la propagation de l’épidémie de coronavirus sur l’ensemble du territoire (plus de 12.000 cas confirmés vendredi soir, dont près de 1300 considérés comme graves, et 450 décès), le personnel de santé fait front, plus que jamais, du mieux qu’il peut. Des soignants qui, du professeur au brancardier, s’attirent logiquement les louanges, le soutien et toute la considération d’une large partie de la population aujourd’hui confinée. À l’image de ce rituel, désormais instauré chaque soir faute de mieux, d’applaudissements lancés depuis les fenêtres et les balcons des villes de France.

Cet élan de sympathie, Alessia*, une Italienne de 32 ans qui exerce comme interne (FFI) en pneumologie au sein d’un établissement de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), y est forcément sensible. Et pour cause, à l’inverse de ces ondes positives collectives, et sans compter la situation dramatique en cours dans son pays d’origine , où son conjoint exerce également comme pneumologue dans le Nord, la jeune femme vient d’être confrontée à l’exact opposé : l’individualisme extrême. Sous la pression de sa colocataire, celle qui est venue de la Péninsule il y a quelques mois pour finir ses études dans l’Hexagone a tout simplement fini par être chassée de chez elle.

"Ça a commencé dimanche, le week-end dernier, la veille de l’allocution d’Emmanuel Macron. On avait déjà pris la décision de rester chez nous et elle m’a demandé : 'Tu es sûre que tu veux revenir ici tous les jours après l’hôpital ? Je ne vais pas risquer quelque chose en étant à côté de toi ?'" Compréhensive, la pneumologue tente alors de rassurer sa colocataire, lui rappelant que le personnel hospitalier, probablement mieux que n’importe qui, est formé aux fameux gestes barrière, que des protocoles stricts existent en cas de doute quant à une éventuelle contamination. D’autant qu’à ce moment-là, nous explique-t-elle, son service n’abrite pas de cas 'Covid positif'. "Dans l’hôpital, on prend toutes les précautions, on porte des masques, des gants", embraye Alessia. "Je lui ai dit : 'T’inquiète, je vais faire attention, me laver dès que j’arrive et laisser mes affaires à distance. Je ferai ce qu’il faut.'"

Mais rien n’y fait. Le lendemain, lundi soir, lors de la prise de parole du chef de l’Etat, en train d’annoncer le confinement de la population, sa colocataire, une compatriote âgée d’une quinzaine d’années de plus qu’elle et travaillant comme professeure de chant, s’inquiète de nouveau. Asthmatique, elle redoute d’être une personne à risque en cas d'infection. Pendant qu'Alessia s'affaire à s'occuper des malades en soins intensifs, les SMS pleuvent, toujours plus craintifs. Sur l’écran de son téléphone, la pneumologue répète ses mots rassurants, martelant que tout sera fait pour éviter le danger. Même chose une fois rentrée chez elle. "J'ai passé mon temps à lui redire les mêmes choses." De quoi s’offrir un semblant de répit, le temps d’une nuit seulement.