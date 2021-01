Coronavirus : rien ne prouve que le vaccin rende les femmes stériles

Cette publication trouve son origine dans un texte un peu plus sérieux. Elle provient d'une lettre ouverte publiée le 1er décembre et adressée à l'Agence européenne du médicament. Le régulateur européen est alors en pleine étude des données du vaccin développé par Pfizer et BioNTech, et cette pétition est supposée lister de présumés dangers et incertitudes de ce produit.

Ses auteurs y relèvent que la protéine S du virus - aussi appelée "spike", en anglais dans le texte - est proche de la syncytine-1, une protéine essentielle au développement du placenta chez les mammifères. Or, les auteurs estiment que les anticorps du vaccin, parce qu'ils apprennent à l'organisme à combattre le coronavirus, pourraient en même temps pousser notre corps à s'en prendre à cette fameuse syncytine. Une sorte de dommage collatéral. Une théorie amplifiée et déformée, jusqu'à devenir une quasi-affirmation. Notamment via une version française et abrégée parue sur le site FranceSoir.