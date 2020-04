"Plus de 50% de nos patients sont obèses" : pourquoi le coronavirus s'attaque-t-il aux personnes en surpoids ?

Jusqu'à présent, si l'obésité faisait partie des facteurs de risques connus du coronavirus, qui frappe durement les patients atteints de comorbidités (association de deux pathologies), aucune étude ne s'était intéressée au poids des malades. Le CHU de Lille a donc décidé d'éclaircir le sujet. "L'étude montre une fréquence élevée d'obésité chez les patients admis en réanimation pour une infection au Sras-Cov-2", le nom scientifique du Covid-19, écrivent les chercheurs dans leurs travaux.

Au sein du service de réanimation du CHU de Lille, "plus de 50% des patients sont obèses", explique d'ailleurs la responsable, le professeur Mercé Jourdain, au micro de TF1 (voir vidéo en tête de cet article). "Normalement, ils ne représentent qu'une petite frange de patients, de l'ordre de 15 à 20%. Quand ces personnes obèses ont un BMI (indice de masse corporelle) au-dessus de 35, ils sont à plus de 85% intubés et ventilés dans le service." Dans leur étude réalisée sur 124 patients admis en réanimation au sein de l'hôpital, les chercheurs estiment même que "la gravité de la maladie augmente avec l'IMC" : plus les patients sont obèses, plus ils développent une forme grave du Covid-19.