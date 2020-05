La parole, probable vecteur de transmission du Covid-19, selon une étude

On dit que le silence est d'or. Il est peut-être même de platine en ces temps de pandémie de Covid-19. Une étude, publiée mercredi 13 mai dans la revue américaine PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), révèle en effet que la parole, au même titre que la toux et l'éternuement, est un probable vecteur de transmission du virus, via les microgouttelettes de salive qu'elle génère, et qui peuvent rester suspendues dans l'air d'un espace fermé pendant plus de dix minutes.