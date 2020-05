Evolution à la baisse du Covid-19 : le monde scientifique partagé entre optimisme et méfiance

Selon les derniers chiffres fournis par les autorités sanitaires, près de 1700 malades sont toujours hospitalisés en réanimation, contre 2200 une semaine plus tôt, et 7148 lors du pic du 8 avril dernier. Entre jeudi et vendredi, les hôpitaux ont signalé 74 décès supplémentaires, loin des bilans quotidiens de la première moitié du mois d'avril. De même, Santé Publique France a enregistré une baisse continue des passages aux urgences pour suspicion de Covid-19, faisant dire à l'agence qu'il y a bien "une diminution des nouvelles contaminations" sur le territoire.

Que penser des derniers indicateurs de l'épidémie de coronavirus ? C'est la question qui hante désormais le monde scientifique, et tout particulièrement en Europe et en France, où les données liées aux entrées en réanimation, aux décès et aux contaminations suscitent de l'espoir, quinze jours après le déconfinement.

"On peut espérer qu'ayant eu cette première vague relativement importante dans les pays européens, on ne reverra pas de vague épidémique nouvelle avant l'hiver prochain", a indiqué, prudent, le professeur Yves Buisson, épidémiologiste et président du groupe Covid-19 de l'Académie de médecine, auprès de TF1 et LCI. "On peut espérer également que le virus aura perdu de sa virulence."

Si les indicateurs sont bien là, leur interprétation n'est pas simple et divise le monde scientifique. Pour l'heure, les autorités sanitaires continuent de faire preuve d'une grande prudence. "Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de signal d'alerte mais qu'il est trop tôt pour tirer de ce constat que tout va aller bien", a ainsi déclaré à l'AFP Daniel Lévy-Bruhl, responsable de l'unité des infections respiratoires de Santé publique France. "Il y a un décalage entre ce qu'on mesure aujourd'hui et ce à quoi ça correspond. Ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est encore les bénéfices du confinement."

D'autres scientifiques ont d'ores et déjà pris le contre-pied, voyant dans ces indicateurs le signe, non pas d'un ralentissement, mais de la fin de l'épidémie. Le controversé professeur Didier Raoult avait, dès le 12 mai dernier, avancé cette hypothèse. "Eventuellement quelques cas sporadiques apparaîtront ici ou là, mais l'épidémie est en train de se terminer", assurait-il ainsi dans une vidéo.

Une position aujourd'hui partagée par d'autres spécialistes, s'appuyant sur l'idée qu'une partie de la population aurait déjà été touchée, et donc immunisée. "Une partie non négligeable de la population pourrait ne pas être sensible au coronavirus, parce que des anticorps spécifiques de ce virus peuvent l'arrêter", a ainsi avancé l'épidémiologiste Laurent Toubiana auprès de l'AFP. Un avis partagé par le professeur Yonathan Freund, urgentiste à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, frappé par la baisse drastique du nombre de contaminations chez ses collègues par rapport au début de l'épidémie. "Aux urgences et à l'hôpital, on est particulièrement exposés. Si le virus circulait autant qu'avant et qu'on était tous susceptibles d'être touchés, on se serait contaminés entre nous ou on l'aurait été par les malades", a-t-il expliqué à l'AFP.

Sur LCI, plusieurs spécialistes ont également témoigné d'un recul des contaminations à l'échelle de leurs établissements. "Clairement, si l'on n'observe pas de rebond, on devrait rapidement passer au vert", témoignait ainsi, vendredi, Frédéric Adnet, chef des urgences de l'hôpital Avicennes de Bobigny. En ville, des médecins pensent également voir le bout de l'épidémie. "Ma région est en rouge sur la carte, alors que les marqueurs de l'épidémie sont au vert", assurait samedi sur LCI le président de la Fédération des médecins de France Grand Est Claude Bronner. "Médicalement, on se rend compte qu'on est à la fin de l'épidémie, on peut avoir des contaminations, mais cela concerne quelques personnes."