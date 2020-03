Coronavirus : face au risque épidémique, les hôpitaux changent de stratégie

Ces derniers jours, le nombre de cas de Covid-19 a tellement augmenté en France que, parmi les responsables sanitaires, plus personne ne doute que la France va se retrouver en phase épidémique. Alors que se profile ce passage prochain, les hôpitaux ne garderont donc dans leurs murs que les patients les plus atteints ou à risque.

"On a décidé que, plutôt d’hospitaliser les gens qui n’ont pas de symptômes mais seulement un test positif, en termes de précaution, on ne les hospitalise plus", confirme le Dr Gérald Kierzek sur LCI. "Avant, on mettait au tapis des hôpitaux, soit 40 personnels en quarantaine, et on débordait rapidement. Du coup, la doctrine a changé."