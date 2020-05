Coronavirus : "l'épidémie est en train de se terminer", assure le professeur Dider Raoult

Sur la situation à Marseille, le professeur Raoult estime que la pandémie "est en train de disparaître" avec "un seul cas détecté hier (lundi) malgré le fait qu'on ait testé plus de 1200 personnes". "Donc on voit bien que les choses sont en train de s'arrêter", conclut-il. Pour les morts, en revanche, "ce sera un peu plus long", ajoute-t-il, "parce que malheureusement il restera quelques morts qui vont survenir, et qui sont maintenant en réanimation".

Pour l'infectiologue controversé, des leçons sont à tirer de cette épidémie, comme le fait de la nécessité de "soigner les gens". En prenant l'exemple des pays du nord de l'Europe, où les gens "ont été soignés", il prêche pour sa paroisse. "Même si vous n'avez pas le médicament précis qui permet de tuer le virus, il vont mieux à la fin et il y a moins de morts", assure-t-il, faisant référence au traitement à l'hydroxychloroquine qu'il propose contre le virus.