Coronavirus : les hôpitaux de Paris expérimentent l’oxygénation de patients à domicile

"Je ne sais pas quand il arrivera", a déclaré le directeur général de l’assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) dans un entretien au journal Libération . "Le pic serait le moment où on verrait diminuer jour après jour le nombre de patients dans les services de réanimation. Or il augmente encore", remarque-t-il.

La France a franchi lundi 30 mars la barre des 3.000 décès enregistrés dans les hôpitaux depuis le début de l’épidémie de Covid-19 : 3.024 morts au total, dont 418 enregistrés au cours des dernières 24 heures. Soit la plus forte augmentation depuis le début de la crise. L’Ile-de-France notamment doit faire face à un afflux sans précédent de patients en réanimation, et pourtant le pic de la vague n’est pas encore atteint dans la région, selon Martin Hirsch.

Y aura-t-il assez de lits pour tous les malades ? La question se pose, et la réponse dépendra de l’ampleur de la vague. Pour faire face à l’arrivée soudaine d’un grand nombre de malades, l’AP-HP teste « Covidom 02 », une initiative consistant en la possibilité d'oxygénation des patients à domicile, sous surveillance médicale à distance. Elle vise à "commencer à préparer la suite : faire en sorte que des patients puissent sortir de médecine aiguë plus rapidement de sorte à pouvoir en accueillir d'autres, par exemple sortant de réanimation", explique Martin Hirsch. "On teste s'il est possible de suivre leur état de santé et leur niveau de saturation en oxygène à domicile", précise-t-il.

Outre le manque de lits en hôpital, le stock de médicaments, et sa rupture potentielle, apparaît comme un autre point critique. Une "hantise", pour le directeur général de l’AP-HP, qui précise que les stocks couvrent seulement "quelques jours de consommation". "On n’est pas dans la sérénité complète", confie-t-il.

En revanche, pour les respirateurs et matériel de réanimation, Martin Hirsch se montre davantage rassurant : "on a réussi à amoindrir les problèmes. On a quelques approvisionnements. La fabrication monte en cadence", même si "on est toujours à devoir compter sur des respirateurs qui ne sont pas les plus adaptés", selon lui. Quant aux masques, "dans les hôpitaux de l'AP-HP, on a un mois devant nous".