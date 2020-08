Coronavirus : vers une pénurie de réactifs pour les tests ?

Le phénomène, initialement circonscrit à l'Île de France et à la Mayenne, s'étend progressivement sur d'autres territoires. Le scientifique considère ainsi que "de plus en plus de régions se retrouvent en difficulté", le personnel des laboratoires se révèle aussi "sous tension" et les gants "commencent parfois à manquer".

Conséquence directe de ces carences, les délais pour se faire tester s'allongent. Le ministre de la Santé évoquait des résultats reçus sous 24 heures dans la majorité des cas. Une vérité qui tend à s'effriter. Lionel Barrand précise que "le manque de réactifs couplé à l'afflux de plus en plus important de personnes voulant se faire tester augmente les délais de prise en charge mais aussi d'attente des résultats".

Il soutient par ailleurs que les "ressources ne sont pas bien utilisées" : "Il faut en allouer davantage aux personnes qui en ont vraiment besoin (symptômes, fragiles, cas contacts…), note-t-il. Beaucoup de personnes ayant un véritable besoin de se faire dépister ne le sont pas ou pas suffisamment rapidement aujourd'hui".