"Ils nous ont juste donné un formulaire, c’est tout" : à Roissy, les passagers arrivant de Chine étonnés du dispositif sanitaire

Un autre passager estime toutefois que le contrôle est un peu léger : "Ici on a un dispositif d’accueil, on est tombés sur une quinzaine de personnes de La Croix-Rouge, je suppose qu’il y a des médecins à l’intérieur qui vérifient si tout va bien. Ils n’ont pas contrôlé la température, tout le monde est passé. J’arrive de Chine, je suis potentiellement porteur du virus, il n’y a pas plus de contrôle que ça, je pensais qu’il y en aurait un petit peu plus."

Alors que les policiers effectuent leurs rondes dans l'aéroport désormais munis de masques et de gants en caoutchouc, quelques affiches avec des consignes sanitaires sont dispersées dans le terminal 2E où arrive la plupart des vols en provenance de Chine, une vingtaine en moyenne par jour. A l'AFP, un porte-parole a indiqué que seules les liaisons Paris-Wuhan étaient suspendues depuis jeudi conformément "aux recommandations des autorités sanitaires".