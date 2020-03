Coronavirus : "Je suis à l'isolement total à l'intérieur de mon appartement", nous raconte la députée Elisabeth Toutut-Picard confinée à son domicile après avoir testée positive

Le palais Bourbon sous la menace du nouveau coronavirus ? La présidence de l'Assemblée a annoncé ce samedi qu'une députée avait à son tour été contaminée par le Covid-19, portante à trois le nombre de cas confirmés, parmi lesquels deux élus.

Plus tard dans l'après-midi, la députée en question, Elisabeth Toutut-Picard, a fait savoir par communiqué qu'elle était désormais confinée à domicile, après avoir été hospitalisée la nuit dernière au sein du service d'infectiologie du CHU de Toulouse Purpan, où, assure-t-elle, sa prise en charge s'est déroulée "dans des conditions optimales".

Ce dimanche, l'élue LaREM est revenue sur cette situation sur LCI : "Le confinement consiste a cessé tout contact social. Donc, j'ai prévenu tous mes amis et ma famille pour leur dire que pendant quinze jours je n'étais pas visitable ou visible. Je suis complètement à l'isolement total à l'intérieur de mon appartement. Je peux me déplacer dans toutes les pièces, en revanche, quand mon mari vient me ré-approvisionner, lui, porte un masque, nous restons à distance l'un de l'autre, pas de marque d'affection et moi-même je porte un masque quand il vient me rencontrer, c'est le seul moment où je porte un masque. Dans quinze jours, nous allons procéder à un nettoyage complet de la maison (...). Dans mon cas personnel, nous avons la chance de d'avoir une maison à la campagne et nous avons fait le choix, avec mon mari, qu'il s'isole lui-aussi dans la maison et de porter un masque à chaque fois qu'il sort."