Coronavirus : l'ancien ministre Patrick Devedjian a succombé au Covid-19

Ce dimanche 29 mars, le département des Hauts-de-Seine a annoncé, dans un communiqué , le décès de son président des suites du coronavirus à l’âge de 75 ans. "On le croyait sur la voie de la guérison mais le virus a été le plus fort", s’est émue Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et membre, sur LCI.

Patrick Devedjian a été l’un des visages de la droite sur la scène politique pendant plus de 35 ans. Avocat de formation, il fut tout d’abord maire d’Antony, sa ville de cœur, de 1983 à 2002, occupant pendant plus de trente ans en parallèle le siège de député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine (1986-2017).

La rupture est consommée avec Sarkozy lorsque ce dernier soutient son fils Jean à la présidence du groupe majoritaire au conseil général des Hauts-de-Seine en 2010. Elu, le fils du président aura également des velléités de récupérer également la succession de l’ancien ministre à la tête de l'Établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense que Devedjian avait pourtant créé. Nouvelle passe d’armes en 2011 avec les élections cantonales et la tête du conseil général du département. Si Devedjian est réélu, plusieurs soutiens de Sarkozy sont au tapis et ce dernier, comme son fils Jean, se rallient finalement derrière l’homme fort du département.

Soutenu par tous les partis politique, il prend la tête du syndicat mixte Paris Métropole fin 2014 pour préparer la future Métropole du Grand Paris. Réélu à la tête du conseil départemental des Hauts-de-Seine en 2015, Devedjian annonce délaisser son mandat de député après 2017. Il soutiendra Alain Juppé lors de la primaire de droite à la présidentielle 2016.

Si Patrick Devedjian a reconnu des erreurs de jeunesse, comme son engagement dans des groupes activistes d’extrême droite dans les années 1960 avec notamment Gérard Longuet ou encore Alain Madelin et quelques arrestations à la clé, sa principale cause fut toujours de faire reconnaître le génocide arménien, pays d’origine de son père. "Fier de ses origines arméniennes, il n'a cessé de combattre pour la reconnaissance du génocide et pour le développement de l'Arménie d'aujourd'hui", écrit le département des Hauts-de-Seine. Il s'opposera pour cela à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. "C’est une personnalité qui va nous manquer", ajoute Valérie Pécresse. "Arménien d’origine et fier de l’être, il s’était enraciné dans le sol français, se disant 100% arménien et 100% français. Il revendiquait cette identité. C’était un féru d’histoire qui ne cessait de nous expliquer l’importance de la connaître."