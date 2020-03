Coronavirus : l’appel de 3 médecins sur LCI

CRI D’ALARME – Sur LCI, les médecins urgentistes Gérald Kierzek et Patrick Pelloux, ainsi que Jérôme Marty, président de l’Union Française pour une médecine libre, alertent sur la situation actuelle liée au coronavirus. Ils demandent notamment aux Français de "n'appeler le 15 qu'en cas de symptômes graves."

"Il est temps de passer un certain nombre de messages à la population". Sur le plateau de LCI, trois professionnels de santé ont lancé un cri d’alerte aux Français à propos du coronavirus. Les médecins urgentistes Gérald Kierzek et Patrick Pelloux, et le président de l’Union française pour une médecine libre, Jérôme Marty, ont appelé notamment les Français qui ne présentent pas de symptômes graves de la maladie "à ne plus appeler le 15".

N'appeler le 15 qu'en cas de symptômes graves

Selon les trois professionnels de santé, les appels au Samu arrivent à saturation. "Une vague est en train d’arriver et nous ne voulons pas" que la situation italienne se répète en France, alerte Gérald Kierzek. "Il ne faut pas appeler le Samu pour des symptômes de rhume ou grippe, tant qu’il n’y a pas de difficultés respiratoires. C’est fondamental, parce que le Samu croule sous les appels."

Ne pas appeler le Samu pour avoir des tests de dépistage

Deuxième message : "il est inutile d’appeler le Samu pour avoir des tests de dépistage", informe Patrick Pelloux. "Le dépistage systématique de toute personne avec un rhume n’est pas possible", déplore le médecin urgentiste au Samu. "Il y a des zones où nous n’avons plus de produit réactif pour réaliser les dépistages. Dans certains endroits, il n’y a même plus de bâtonnets pour les prélèvements. Il faut réserver ces dépistages aux personnes soignantes."

En cas de symptômes bénins, contacter son médecin par téléphone

Troisième point d’alerte : le rôle de la médecine de ville. "Si vous avez simplement un rhume ou un syndrome grippal, entrez en contact avec votre médecin traitant", préconise Patrick Pelloux sur LCI. "Jusqu’à présent, les personnes symptomatiques se dirigeaient vers l’hôpital", rappelle Jérôme Marty. "Ce sont désormais les médecins libéraux qui vont faire rempart, prendre en charge un maximum de cas afin de permettre à l’hôpital de se consacrer aux cas les plus graves. Pour tout ce qui ne relève pas d’une consultation urgente, nous demandons aux patients de contacter leur médecin par téléphone et de rester chez eux au maximum."

Inciter les professionnels de santé à se protéger avec des masques

Les professionnels de la santé demandent également à leurs confrères de se protéger. "Nous savons que cette pathologie touche un certain nombre de soignants. Il n’est pas question d’imaginer qu’un grand nombre de médecins ou d’infirmiers soient sortis des établissements de santé parce qu’ils sont malades", explique le président de l’Union française pour une médecine libre. "Il faut absolument qu’ils se protègent car nous avons besoin d’eux."

Mobiliser tous les services d'urgence et les lits ouvrables afin de décharger les services de réanimation

Gérald Kierzek demande de son côté de "préparer les hôpitaux". "Il faut à tout prix que les directions hospitalières vident les réanimations, préparent des lits et augmentent leurs capacités", annonce le consultant santé de LCI. "Il faut donc mobiliser toutes les ressources hospitalières."

Respecter les gestes-barrières

Enfin, les trois médecins rappellent que le coronavirus "n’a pas de limite d’âge ni de limite territoriale, il y a de plus en plus de jeunes en réanimation". "Le virus circule partout, il faut donc respecter les mesures barrières", rappelle Gérald Kierzek. "Ne pas se serrer la main, ne pas se faire la bise, rester à un mètre de distance et se laver les mains : ces mesures concernent tout le monde. Ce sont des gestes responsables, pour soi et pour les autres."

Idèr Nabili