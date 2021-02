L’humidité et le froid face au Covid-19 et ses variants : qu’en sait-on ?

S'annonce-t-il (d'autant plus) toxique ? Que nous apprennent les dernières études sur le lien entre chute des températures et recrudescence des infections ? Et l'expérience de l'automne ? S'il semble qu’effectivement ce virus "aime le froid", ce dernier aurait toutefois ses limites et le phénomène météorologique surnommé le "Moscou-Paris" qui traverse actuellement le pays ne se présente pas comme sa fenêtre météo préférée.

Une analyse partagée à l'époque par le professeur Arnaud Fontanet, qui notait sur France 5 que la circulation du coronavirus après la "rentrée scolaire, universitaire et professionnelle" s'était "stabilisée" avant "quatre jours de froid entre le 24 et le 27 septembre" qui pouvaient expliquer qu'"une semaine plus tard, le nombre de cas a augmenté de façon très, très brutale".

Le lien entre chute des températures et accélération de la transmission du virus est de plus en plus clair. L'Institut Pasteur a notamment récemment publié une pré-étude dans laquelle la "dépendance importante de la transmission du SARS-CoV-2 à la météo" et au climat est confortée. Plus en détail, elle engendrerait une augmentation de 0,16 du R0 pour chaque degré perdu sous une température moyenne de 10°C. En revanche, sous le zéro degré, la dynamique de la propagation semble changer et la corrélation n’est plus du tout évidente, est venue préciser une étude publiée fin 2020 par la filiale privée de Météo-France, Predict Service.

"Lorsqu'il fait très froid, moins de trois degrés, les gouttelettes ont tendance à tomber au sol", et donc à moins être disséminées, expliquait en décembre le ministre de la Santé Olivier Véran sur France 5. "Lorsqu'il fait entre 3 et 17 avec un taux d'humidité particulier, ce que nous disent les études scientifiques, c'est que là les conditions de transmission sont réunies", poursuivait-il, parce que "les gouttelettes qui transportent le virus ont tendance à monter et à se disséminer". Les données de Météo France et de l’Institut Pasteur concluent que le virus affectionne les températures comprises entre 2 et 6° et un taux d’humidité dans l’air entre 60 et 80%.