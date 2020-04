L'hydroxychloroquine plébiscitée par 6.000 médecins dans une étude ? C'est bien plus compliqué que ça…

Quel crédit accorder à ces résultats ? Viennent-t-ils confirmer les travaux du Pr Raoult et donner raison aux défenseurs de la chloroquine ? Rapidement, quelques voix se sont élevées pour relativiser ces discours enflammés. En effet, l'étude dont il est ici question n'en est pas vraiment une : il s'agit en réalité de la synthèse d'un questionnaire , mené auprès d'un peu plus de 6.000 médecins à travers le monde. Parmi les personnes ayant répondu, il faut par ailleurs souligner que seule une moitié environ a pris en charge des patients atteints du Covid-19.

Dans les médias qui ont pu relayer les conclusions de cette enquête, une question en particulier a retenu l'attention : celle concernant le meilleur traitement. Et d'énormes pincettes sont nécessaires, comme l'a justement fait remarquer sur Twitter un ingénieur évoluant dans le secteur du nucléaire. Contacté par LCI, il explique avoir "tiqué" en découvrant les résultats, ce qui l'a poussé à s'intéresser à la méthodologie du sondage. Outre certains calculs hasardeux, qui rendent incohérent le nombre de réponses en Italie et en Espagne et peuvent traduire des erreurs dans la restitution écrite, il a découvert que sur les 6.000 médecins ayant participé, seul un gros tiers a émis un avis sur le traitement le plus pertinent.