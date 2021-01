Covid-19 : l'IHU de Marseille présente-t-il "une létalité quatre fois" inférieure à celle de la France ?

La courte séquence, visionnée plus 200.000 fois, est extraite d'une interview bien plus longue réalisée par le "magazine d'information scientifique alternative" Nexus. Dans cette vidéo d'un peu plus de deux heures, publiée le 3 janvier dernier, ce médecin tantôt présenté comme "rassuriste" ou "complotiste" est notamment interrogé sur les nouveaux vaccins à ARN messager. Le praticien, qui avait notamment estimé que le vaccin contribuerait à modifier nos gènes de manière irréversible, le discrédite cette fois-ci à cause de son "niveau d'effets secondaires". Pour cet anesthésiste-réanimateur à l'hôpital de la Conception, le vaccin est "une thérapeutique nulle et non avenue" à cause du rapport entre ces risques et le "bénéfice potentiel" qui n'est pas avéré à ses yeux. "Si on compare le vaccin face au paracétamol […], ce n'est pas correct", lâche-t-il ainsi. Sans citer explicitement l'hydroxychloroquine, il souligne qu'il existe au contraire "d'autres logiques thérapeutiques dans cette maladie qui peuvent éventuellement apporter de gros bénéfices". Un argument qu'il soutient par les chiffres de la létalité cités plus haut. Or, ces derniers sont quelque peu trompeurs.