L'inserm recherche 25.000 volontaires pour tester des vaccins contre le Covid

Cet appel lancé ce jeudi concerne "toutes les personnes de plus de 18 ans, y compris les personnes les plus âgées", précise sur France Info, ce jeudi 1er octobre, la professeure Odile Launay, chargée de coordonner la plateforme de volontaires français. "Dans ces essais, on doit avoir un certain nombre de personnes âgées de plus de 65 ans, mais aussi de plus de 80 ans. Mais on va avoir aussi des personnes exposées à des risques graves comme des gens qui ont un diabète, des problèmes cardio-respiratoires, etc. Et on va aussi chercher des personnes qui sont peut-être plus exposées au risque, comme des gens en contact avec le public, donc c'est très ouvert", dit-elle. Les personnes qui ont déjà eu le Covid peuvent aussi y participer, car rien ne prouve qu'une réinfection est impossible.