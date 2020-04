Coronavirus : "Si on ne remonte pas la piste animale, la crise recommencera", avertit un spécialiste des maladies infectieuses

Didier Sicard, spécialiste des maladies infectieuses, ne mâche pas ses mots : selon lui, la recherche se focalise sur les traitements et les vaccins au risque de négliger l'origine animale de l'épidémie : "Tant qu’on ne s’intéresse qu’au vaccin, à la protection, aux masques, on ne réfléchit pas à l’amont" affirme-t-il ce jeudi sur LCI. "Or, face à une maladie, on s’intéresse toujours aux facteurs de transmission et on fait tout pour lutter contre ces facteurs de transmission. Dans ce domaine, actuellement, l'humanité n'est pas à la hauteur".

Il faut donc revenir à ce qui s'est passé en décembre dans un marché ouvert de Wuhan, là où étaient mélangés dans des caisses en osier divers animaux sauvages (serpents, chauves-souris, pangolins...) massivement achetés par les Chinois pour la fête du Rat. Conservés dans des conditions sanitaires si déplorables, certains animaux préalablement infectés ont pu infecter d’autres animaux en quelques jours.

"Pour l'heure, les seules certitudes que nous avons dans la chaîne de contamination, ce sont les chauve-souris hébergeant le virus et la vente des animaux sauvages dans les marchés en Chine et l'ignorance reste de savoir comment les virus se transmet de la chauve-souris à l'homme" poursuit Didier Sicard. "Comme l’humain n’a jamais été en contact avec ce virus, il se révèle alors d’une agressivité terrible à son endroit. Ce qu'il faut alors impérativement questionner autour de ces deux certitudes, ce sont l'indifférence écologique de la situation de contamination et de consommation, la déforestation ayant fait que les chauves-souris atteintes sont sorties de leur territoire pour se réfugier dans un territoire plus proche des humains, la ligne ferroviaire de la route de la soie qui traverse la foret vierge avec des milliers de grottes abritant les chauves-souris... En d'autres termes, il faut que le monde affronte le réel au lieu de se plaindre des catastrophes sanitaires à venir."