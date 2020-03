Coronavirus : la barre des 3.000 décès à l'hôpital dépassée en France

Depuis le début de l'épidémie due au coronavirus, plus de 3.000 malades du Covid-19 sont morts à l'hôpital en France, 3.024 précisément. Comme à son habitude, le Pr Salomon, directeur général de la Santé, a indiqué le dernier bilan officiel ce lundi 30 mars au soir et a annoncé la plus forte hausse de mortalité en une journée, avec 418 nouveaux décès survenus ces dernières 24 heures.

A ce jour, plus de 21.000 patients sont hospitalisés, parmi lesquels plus de 5.100 sont en réanimation, soit 475 personnes de plus que la veille. 34 % de ces cas lourds sont âgés de moins de 60 ans et 64 malades ont moins de 30 ans. Ce lundi, le directeur général de la Santé a qualifié le Covid-19 de "virus très contagieux, avec une diffusion rapide" mais aussi d'"épidémie inédite, sévère, meurtrière".