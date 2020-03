"Coronavirus : la France face à l'épidémie" : le replay de "La Grande confrontation"

L’ÉCLAIRAGE DE GÉRALD KIERZEK





Le médecin urgentiste et consultant santé de LCI indique qu’il "faut trouver le juste milieu entre le principe de précaution à outrance et ne rien faire". "Il faut avoir un discours de responsabilité. Le taux de mortalité est très faible. Mais 0,1% sur 15 millions de personnes qui seraient malades, cela fait 15.000 morts. De plus, le taux de reproduction du virus est compris entre 2 et 2,5. C’est plus que la grippe, qui est de moins de 2, et pour lequel il y a un vaccin.





La stratégie actuelle est donc d’étaler dans le temps les malades de façon à préparer les hôpitaux, pour ne pas avoir à faire un choix entre les malades."