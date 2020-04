Coronavirus : la longue convalescence des patients guéris à leur sortie de l’hôpital

Les personnes âgées sont les plus vulnérables face au virus. Mais, les médecins enregistrent aussi des cas graves chez les adultes bien plus jeunes et en bonne santé. Après l'hospitalisation, la convalescence est souvent longue et difficile. Comme c'est le cas d'un ancien sportif de haut niveau, âgé de 39 ans. Nicolas a frôlé la mort. Désormais hors de danger, son combat continue, tout comme les milliers de patients sortis guéris de l'hôpital. Ils ont encore besoin de soins à la maison.



"Les médecins ont appelé mon épouse dans les minutes qui ont suivi ma descente en réanimation et lui ont dit 'Si votre mari passe la nuit, ça sera déjà très très bien', raconte aux caméras de TF1 cet ancien joueur de rugby. Aujourd'hui, je fais trois pas dans ma maison et je suis essoufflé. Je suis épuisé. Le soir, je ne peux pas rester éveillé car je suis très fatigué."

En tout, il lui faudra un à deux mois pour que son état de santé se rétablisse. Chaque jour, Nicolas informe de son état de santé sur l'application mise en place par l'hôpital.