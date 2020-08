Coronavirus : la majorité des cas positifs sont symptomatiques, une première

Ce n'est plus une surprise : l'épidémie de coronavirus repart de plus belle. La France dénombre chaque jour de plus en plus de cas, et cette augmentation, jugée "exponentielle" par les autorités sanitaires, ne peut s'expliquer uniquement par la hausse du nombre de tests effectués. Jusqu'alors, la majorité des tests positifs était réalisée sur des personnes asymptomatiques. Mais, pour la première fois, le nombre de cas symptomatiques testés positifs est plus important que les asymptomatiques, révèle Santé publique France, dans son bulletin hebdomadaire daté du 27 août.

En semaine 34 (du 17 au 23 août), si "les personnes asymptomatiques représentaient 78% des personnes testées", "plus de la moitié des cas positifs présentaient des symptômes", indique l'agence sanitaire. Un petit événement, puisque "pour la première fois, le nombre de cas symptomatiques est supérieur aux asymptomatiques". Dans le détail, 51% des patients testés positifs la semaine dernière avaient des symptômes du Covid-19, contre 48% pour la semaine 33 (du 10 au 16 août). Cette observation reste toutefois incomplète, puisqu'elle n'est basée que sur 20.681 des 26.890 tests positifs la semaine dernière.