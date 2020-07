Coronavirus : la SNCF met à l'essai la prise de température des voyageurs

"On ne comprendrait pas qu'on ne soit pas prêt en cas de nouvelle crise". Le directeur de Voyages SNCF, Alain Krakovitch, estime qu'il est dans la responsabilité de l'entreprise de se tenir prêt à une éventuelle reprise épidémique. A ce titre, un nouveau dispositif de prise de température va être essayé par l'entreprise française. Cinq "Bornes Santé" vont être installées sur le quai, en amont des portes d'embarquement. Elles permettront de mesurer la température corporelle des volontaires corporelle sans contact, à l'aide d'une caméra thermique. Le fonctionnement est simple : il faut se tenir debout durant quatre secondes devant l'engin, le haut de la tête bien dégagé. Des voyants - vert ou rouge - s'affichent ensuite, selon que la température prélevée soit supérieure ou non à 38,5 degrés. Le système sera testé dans trois gares parisiennes : Gare de Lyon d'abord, puis Gare de l'Est et Gare Montparnasse à partir du 5 août.