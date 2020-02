Coronavirus : la Suisse interdit les événements réunissant plus de 1000 personnes, le Salon de Genève annulé

Face au coronavirus, qui a déjà touché quinze personnes sur son territoire et a frappé la plupart de ses pays voisins depuis le début de l'épidémie, la Suisse a décidé d'une mesure radicale. Le conseil fédéral (le gouvernement, ndlr) a ainsi décidé vendredi 28 février d'interdire tous les événements, publics ou privés, réunissant plus de 1000 personnes. Une décision qui doit permettre de limiter la transmission du virus, espèrent les autorités.

"En raison de la situation actuelle et de la propagation du coronavirus, le Conseil fédéral a décidé de déclarer la situation qui prévaut actuellement en Suisse de 'situation particulière' au sens de la loi sur les épidémies, et (...) d'interdire les manifestations publiques et privées réunissant simultanément plus de 1.000 personnes", a fait savoir l'exécutif dans un communiqué, précisant que cette interdiction, immédiate, prévaudra au minimum jusqu'au 15 mars.

D'après le ministre de la Santé suisse Alain Berset, il s'agit là de "mesures [qui] se sont avéré[e]s efficaces dans d'autres pays" et suivent les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Par ailleurs, une vigilance particulière sera demandée aussi aux événements rassemblant moins de 1000 personnes. Leurs organisateurs auront ainsi pour obligation d'évaluer les risques de contaminations, en coordination avec les autorités.