Coronavirus : la transfusion de plasma, le traitement qui peine encore à faire ses preuves

Mais quelques mois plus tard, les études se contredisent, et aucun consensus scientifique n'a été établi. "Il y a quelques essais cliniques qui sont terminés : certains montrent que nous avons un bénéfice sur la mortalité, mais d’autres indiquent qu’il n’y a pas de bénéfice", assure l’infectiologue Karine Lacombe, qui mène des études sur le sujet, à BFMTV . "En l’état actuel des choses, je considère que nous n’avons pas encore de données assez solides sur l’efficacité du plasma chez les personnes infectées. Il est beaucoup trop tôt pour dire que le plasma est efficace et que c’est le traitement miracle."

En revanche, contrairement à l’hydroxychloroquine, dont certaines études ont révélé des risques cardiaques, il est de plus en plus certain que la transfusion de plasma ne présente pas de dangers pour les patients. En juin, le réseau hospitalier Mayo Clinic (États-Unis) a suivi la transfusion de plasma auprès d’un groupe de 20.000 patients et a remarqué un taux extrêmement bas d’effets secondaires connus. "Nous en avons conclu que l’utilisation de plasma convalescent était sûre", a indiqué à l’AFP le Dr Scott Wright, qui a mené l’étude.