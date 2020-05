Le confinement, cause de stress post-traumatique chez les enfants ? Une étude lancée à Toulouse

La période de confinement qu'a connue la France ces deux derniers mois a-t-elle provoqué une vague de stress post-traumatique chez les enfants ? Le confinement strict, observé durant huit semaines afin de limiter la pandémie de coronavirus et protéger les plus vulnérables, pourrait en effet avoir eu des conséquences psychologiques importantes, notamment chez les plus jeunes.

"Suite au confinement (...) et à la fermeture des écoles, les enfants ont vu leur routine habituelle, leurs activités, leurs modalités d'enseignement et leurs relations sociales être complètement modifiées", note le CHU de Toulouse. "Ils sont aussi plus exposés à de grandes quantités d'informations sur la pandémie via les médias et à un haut niveau de stress et d'anxiété des adultes qui les entourent." Par conséquent, l'établissement hospitalier craint que les enfants ne développent des symptômes de stress.