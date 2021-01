Bac 2021 : le contrôle continu va remplacer les épreuves de spécialité prévues en mars

Les nouveaux enseignements de spécialité "ne seront pas évalués au travers d'épreuves au mois de mars mais sur la base des moyennes des trois trimestres de Terminale de ces enseignements". Dans une lettre adressée ce jeudi soir aux enseignants, Jean-Michel Blanquer a officialisé l'annulation des épreuves de spécialité du baccalauréat, initialement prévues en mars, et qui comptent pour un tiers de la note finale. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'elles seraient remplacées par un contrôle continu. Pour remplacer les notes de ces examens, la plateforme Parcoursup "prendra en compte les moyennes qui sont portées dans les bulletins des deux premiers trimestres, ainsi que les appréciations des professeurs".

Alors que de nombreux acteurs réclamaient de prendre cette mesure, le gouvernement a finalement écouté les préoccupations des élèves et de leurs professeurs. "Dans les propos des élèves, j'ai entendu les inquiétudes exprimées face aux difficultés de préparation aux épreuves des enseignements de spécialité" et "dans ceux des professeurs, j'ai été sensible à l'expression d'une fatigue éprouvée dans ce qui est vécu comme une course contre la montre", décrit ainsi Jean-Michel Blanquer soulignant que cette décision tient "compte des effets de la crise sanitaire".