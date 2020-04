Le Covid-19 créé par l'Homme en Chine ? Le prix Nobel japonais de médecine Tasuku Honjo ne l'a jamais prétendu

Fake news ou information fiable ? Dans le doute, une internaute de LCI nous a contacté afin d'en savoir plus sur un message qu'elle a pu lire sur Facebook. Largement relayé depuis quelques jours, il explique en résumé qu'une professeur japonais, le prix Nobel Tasuku Honjo, est convaincu que le Covid-19 n'est pas naturel, et qu'il s'agit donc d'une création humaine. Venue qui plus est de Chine.

Certains passages sont parfois rédigés dans un français approximatif, ce qui peut laisser penser à une traduction hasardeuse. Exemple : "J'ai fait 40 ans de recherche sur les animaux et les virus. Ce n'est pas naturel. Il est fabriqué et le virus est complètement artificiel. Je travaille depuis 4 ans dans le laboratoire Wuhan de Chine. Je connais bien tout le personnel de ce laboratoire. Je les ai tous appelés, après l'accident de Corona. Mais, tous leurs téléphones sont morts depuis 3 mois."

Des recherches permettent de constater qu'avant de se propager sur les réseaux sociaux en France, ce message a circulé dans plusieurs langues. On en retrouve en effet des traces en anglais ou en Hindi . Des médias indiens ont d'ailleurs été sollicités pour vérifier une telle information, relayée là-bas via des groupes de discussion WhatsApp. Après une série d'investigations, ils ont découvert que le professeur Japonais n'avait jamais tenu de tels propos.

Pour s'assurer de la fiabilité de ces propos rapportés, LCI a cherché à vérifier l'identité d'Alok Kumar. Indiquant vivre à Kyoto sur sa page Facebook, on observe qu'il a relayé l'article publié par NewsMeter après avoir auparavant rédigé sur son profil un message dénonçant cette fake news. Sur son site internet, on le voit poser aux côtés du professeur Honjo, confirmant la proximité qu'il entretient avec ce dernier. Aucun doute non plus quant à sa qualité de chercheur, un article signé de son non étant validé dans la publication scientifique eLife.