Le coronavirus s'attaque-t-il également aux reins ?

Plus la pandémie de coronavirus progresse, plus les connaissances sur ce virus émergent se font grandes. Désormais, certains spécialistes estiment que le Covid-19 s'attaque également aux reins, en plus des poumons, et ne serait donc pas qu'une maladie respiratoire. "On retrouve le virus dans le rein, il existe plusieurs publications scientifiques à ce sujet", confirme à RFI Brad Rovin, directeur du département de néphrologie à l'Université d'État de l'Ohio.

Et cette révélation pourrait s'avérer dramatique pour bon nombre de patients. "Dans de nombreux cas, ces patients, qui n'avaient jamais eu de maladie du rein avant, développent de graves lésions rénales", continue le spécialiste. "En fonction de la gravité et de la durée de l'infection pendant leur combat contre le Covid-19, ces patients peuvent développer une insuffisance rénale chronique."

Si l'ensemble des patients sévèrement touchés par le coronavirus peut souffrir d'insuffisances rénales, les malades habituels du rein ont également plus de risques de développer une forme grave du Covid-19, selon un expert. "Les principales maladies qui entraînent une insuffisance rénale, la nécessité de faire des dialyses ou de procéder à une greffe sont le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires", explique à RFI Brad Rovin. "Les personnes présentant ces problèmes médicaux sont plus vulnérables et ont plus de risques de développer une forme grave du Covid-19. De plus, les patients qui sont en grande insuffisance rénale n'ont pas le même système immunitaire que les autres. Ce sont également des patients pour lesquels la distanciation sociale est impossible, car beaucoup sont obligés de se rendre trois fois par semaine à l'hôpital."