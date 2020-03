Coronavirus : le député Jean-Luc Reitzer toujours hospitalisé, 4 nouveaux signalements à l'Assemblée

Dans les rangs, on s'inquiète donc d'une propagation. D'autant plus qu'un employé de la buvette est lui aussi contaminé. Ce dernier est désormais confiné à son domicile. Il a été demandé à celle et ceux des parlementaires et des agents qui avaient fréquenté ce lieu le 4 mars ou le restaurant les 4 et 5 mars de respecter assidûment les consignes données par les autorités sanitaires. À savoir : une vigilance et stricte observation des "barrières" sanitaires, la "restriction de la vie sociale", et le contrôle de la température deux fois par jour. D'autant que ajoute plusieurs nouvelles suspicions non encore confirmées : un salarié du restaurant des députés a ainsi hospitalisé sans que l'on sache s'il s'agit du coronavirus. Ce vendredi, 4 nouvelles personnes ont effectué un signalement sans, là encore, que la présence du virus ne soit confirmée. Elles ont été prises en charge par les services de santé et vont être dépistées.